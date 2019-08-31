Рагунатан получил уже 20 штрафных баллов и может пропустить ещё один этап Ф-2

Индийский гонщик Формулы-2 Махавир Рагунатан приближается ко второму отстранению от гонок в текущем сезоне серии, сообщает RcaeFans. В ходе квалификационной сессии Гран-при Бельгии Рагунатан получил ещё два штрафных балла, в общей сложности в нынешнем сезоне индус набрал уже 20 баллов. Напомним, по достижении 12 баллов пилот дисквалифицируется на один этап — ранее Рагунатан уже пропустил гонки в Австрии из-за неподчинения режиму автомобиля безопасности.



Во время квалификации этапа в Бельгии Рагунатан показал лучшее время на первом секторе, несмотря на то что попал в зону жёлтых флагов. Помимо двух штрафных баллов за это нарушение, Рагунатан получил штраф в три позиции на стартовой решётке.