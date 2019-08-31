Американский гонщик несколько раз перевернулся и набросился на обидчика. Видео

Гонщики серии World of Outlaws Карсон Маседо и Шейн Стюарт устроили потасовку во время гонки на трассе Skagit Speedway, состоявшейся 30 августа. На одном из кругов грязевой гонки багги Шейна Стюарта немного занесло и он коснулся машины Карсона Маседо, после чего взлетел в воздух и, совершив несколько кульбитов, приземлился на боковую часть.



После инцидента Шейн Стюарт самостоятельно покинул машину и набросился на соперника — Маседо, гонка для которого также была закончена. После того как Стюарт нанёс несколько ударов по шлему сопернику и попытался вытащить его из машины, стюардам удалось успокоить Стюарта.

Посмотреть видеозапись инцидента можно в твиттер-аккаунте серии World of Outlaws.