Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии
В официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись аварии пилота «Мерседеса» лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона на третьей тренировке Гран-при Бельгии. Хэмилтон не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив болид о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке.
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Лучшее время по итогам третьего сеанса свободных заедов в Бельгии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его партнёру по команде Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».
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