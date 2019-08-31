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Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии

Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

В официальном инстаграм-аккаунте Формулы-1 появилась видеозапись аварии пилота «Мерседеса» лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона на третьей тренировке Гран-при Бельгии. Хэмилтон не справился с управлением в 12-м повороте и вылетел с трассы, разбив болид о барьер безопасности. Тренировка была остановлена красным флагом, Хэмилтон на трассе больше не появлялся. По итогам тренировки Льюис остался на седьмой строчке.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Лучшее время по итогам третьего сеанса свободных заедов в Бельгии показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место досталось его партнёру по команде Себастьяну Феттелю, а третий результат остался за Валттери Боттасом из «Мерседеса».

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