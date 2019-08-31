Формат квалификационной гонки могут опробовать на четырёх этапах Ф-1 в 2020 году
В сезоне 2020 года в Формуле-1 могут опробовать формат квалификационных гонок, которые будут проходить в субботу вместо традиционной квалификации, сообщает Auto Motor und Sport. Предполагается, что формат мини Гран-при будет использован на четырёх этапах чемпионата — в Китае, Испании, Франции и, возможно, Нидерландах.
Стартовая решётка квалификационной гонки будет реверсивной и зависит от текущего положения в личном зачёте чемпионата, а в воскресенье стартовая решётка будет определяться по результатам на финише субботнего заезда.
С большой долей вероятности, на таких этапах, как Гран-при Монако или Сингапура, не будет применяться такой формат квалификации в связи с тем, что на подобных типах трасс крайне сложно обгонять.
- 31 августа 2019
-
15:52
-
14:47
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
12:22
-
12:02
-
11:46
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
01:03
-
00:53
- 30 августа 2019
-
23:46
-
23:40
-
23:14
-
22:38
-
22:19
-
21:46
-
21:11
-
21:08
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:06
-
19:03
-
18:39
-
18:31
-
17:32
-
16:24
-
15:31
-
15:26
-
15:25
Партнерский контент