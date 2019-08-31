Формат квалификационной гонки могут опробовать на четырёх этапах Ф-1 в 2020 году

В сезоне 2020 года в Формуле-1 могут опробовать формат квалификационных гонок, которые будут проходить в субботу вместо традиционной квалификации, сообщает Auto Motor und Sport. Предполагается, что формат мини Гран-при будет использован на четырёх этапах чемпионата — в Китае, Испании, Франции и, возможно, Нидерландах.



Стартовая решётка квалификационной гонки будет реверсивной и зависит от текущего положения в личном зачёте чемпионата, а в воскресенье стартовая решётка будет определяться по результатам на финише субботнего заезда.



С большой долей вероятности, на таких этапах, как Гран-при Монако или Сингапура, не будет применяться такой формат квалификации в связи с тем, что на подобных типах трасс крайне сложно обгонять.