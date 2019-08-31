Хэмилтон: третья практика стала для меня ужасом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что с учётом больших проблем в ходе третьей свободной практики, он остался доволен завоёванным третьим местом в квалификации.
«Третья практика стала для меня ужасом. Это было болезненно, потому что я знаю, как тяжело работают люди над каждой деталью. Понимал, что меня ждёт серьёзный вызов. Но ребята в команде отдаются делу на 110% и я им благодарен за проделанную аварию. Попытался им отплатить хорошей квалификацией. Учитывая то, что я пропустил почти всю третью практику и большую часть первой тренировки, я доволен своим результатом.
Что касается «Феррари», то команда блестяще выполнила работу. Леклер был исключителен. Надеюсь, завтра мы с ними поборемся", — приводит слова британца BBC.
Авария Хэмилтона в третьей тренировке Гран-при Бельгии
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