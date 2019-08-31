Леклер: попросил команду не использовать слип-стрим

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями от завоевания поула на Гран-при Бельгии. По словам монегаска, в ходе сессии он попросил команду отказаться от идеи воспользоваться слип-стримом.

«Ощущения были хорошие. Конечно, в первом секторе не всё сложилось так, как бы мне хотелось, особенно это касается первого поворота, где пришлось замедлиться из-за трафика. Но уже во втором повороте мы были сильны и это были великолепные чувства. Я попросил команду не использовать слип-стрим, так как на трассе был хаос. Мне нужно было подготовить шины и это сработало, так что я доволен.

Вчера мы испытывали небольшие трудности с гоночным темпом, так что над этим надо поработать. Сегодня темп был хорош. Уверен, что мы будем сильны", — приводит слова Леклера BBC.