Феттель не стал искать оправдания поражению от Леклера в квалификации

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен результатом квалификационной сессии Гран-при Бельгии, по итогам которой ему удалось показать второе время. Также немец не стал искать оправданий упущенному первому месту, которое досталось его напарнику Шарлю Леклеру.

«В конце концов, хорошо, что нам удалось занять первый ряд. Я пытался бороться за поул, но ничего не помогло, никаких оправданий, буду ждать гонки. Машина будет лучше. Сегодня она прибавила. Не знаю, упадёт ли за ночь температура, но условия будут одинаковыми для всех», — приводит слова немецкого пилота BBC.

Напомним, тройку лучших в квалификации Гран-при Бельгии замкнул лидер общего зачёта и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.