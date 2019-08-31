Квят: что-то с машиной было совсем не так, были проблемы с подвеской

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сообщил, что он не сумел показать в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 результат выше 18-го из-за технических проблем с машиной.



«Сегодня у меня не получилось проехать ни одного хорошего круга. В третьей практике у нас был трафик и были небольшие проблемы с машиной. Нам не удалось устранить проблему к квалификации — что-то с машиной было совсем не так. Учитывая это, я вполне доволен своим кругом. Но, к сожалению, я не знаю, какой у меня сегодня был потенциал. Я хотел бы проехать хотя бы один чистый круг, но возникли проблемы с подвеской. Это в каком-то плане испортило день. Но мы постараемся устранить проблему до гонки», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.