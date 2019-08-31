Ферстаппен пожаловался на проблемы с мощностью, но верит в борьбу с «Мерседесом»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1. Ферстаппен выразил надежду, что, несмотря на неидеальную работу силовой установки «Хонды», ему удастся побороться в гонке с представителями «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.



«Думаю, „Феррари“ просто быстрее в этот уик-энд. Мы в хорошем положении, если сравнивать с „Мерседесом“. С учётом проблем, которые были у нас с утра, мы близки, так что я ожидаю, что мы сможем с ними побороться. У нас были проблемы на протяжении всего уик-энда. Если мы хотим больше мощности, то это не срабатывает. Это досадно — на трассе, где тебе необходима мощность», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.