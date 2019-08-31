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Вольф: старались выжать максимум, но выглядели как идиоты

Вольф: старались выжать максимум, но выглядели как идиоты
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, посетовав на слишком большое отставание в мощности двигателя от «Феррари». Вместе с тем функционер уверен, что в гонке у команды будет шанс побороться за победу.

«Наше отставание от Леклера составило не 0,7 секунды, а 1,3 секунды. Мы знали, что нам будет сложно. Третье и четвёртое место было ожидаемым результатом. Но преимущество мотора „Феррари“ на этой трассе поражает. Сегодня мы запутались в собственных ногах. Пытались выжать максимум, но выглядели как идиоты. Это случалось дважды.

Как бы то ни было, у нас хорошая машина для гонки, в то время как «Феррари» испытывает проблемы с гоночным темпом. Но всё же я расстроен сегодняшним днём", — приводит слова Вольфа GPFans.

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