Вольф: старались выжать максимум, но выглядели как идиоты

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, посетовав на слишком большое отставание в мощности двигателя от «Феррари». Вместе с тем функционер уверен, что в гонке у команды будет шанс побороться за победу.
«Наше отставание от Леклера составило не 0,7 секунды, а 1,3 секунды. Мы знали, что нам будет сложно. Третье и четвёртое место было ожидаемым результатом. Но преимущество мотора „Феррари“ на этой трассе поражает. Сегодня мы запутались в собственных ногах. Пытались выжать максимум, но выглядели как идиоты. Это случалось дважды.
Как бы то ни было, у нас хорошая машина для гонки, в то время как «Феррари» испытывает проблемы с гоночным темпом. Но всё же я расстроен сегодняшним днём", — приводит слова Вольфа GPFans.
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