Гасли: было сложно выйти из первого сегмента со старым мотором

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Бельгии. В отличие от Даниила Квята, француз не получил в Спа новой силовой установки «Хонды», но зато обошёлся без штрафа.
«Было сложно выйти из первого сегмента со старым мотором. К сожалению, вывесили красный флаг. Думаю, у нас ещё был темп в запасе. Мы попытались сделать что-то с тем, что мы имеем, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Я продолжаю изучать эту машину. Суббота получилась довольно позитивной с учётом нашей скорости в третьей практике, но в квалификации возникло больше проблем с трафиком. Впрочем, ситуация одинакова для всех.
В гонке я тоже буду узнавать о машине что-то новое — очевидно, я знаю еще не всё. Но посмотрим, что я смогу сделать. С учётом штрафов я буду стартовать несколько выше. Буду стараться по максимуму», — заявил Гасли в интервью пресс-службе Формулы-1.
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