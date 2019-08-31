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Боттас: четвёртое место даёт возможность побороться за победу

Боттас: четвёртое место даёт возможность побороться за победу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, показавший в квалификации Гран-при Бельгии четвёртый результат, уверен, что сможет побороться за победу в гонке.

«Всё было нормально, но в первом повороте я испытывал проблемы из-за ветра. Мой круг был неплох, но я допустил ошибку в ходе решающей попытки. Третье место было возможно, но „Феррари“ слишком быстры.

В воскресенье ожидается более прохладная погода и я оптимистично настроен. Наш гоночный темп в порядке. Третье и четвёртое место в квалификации даёт «Мерседесу» возможность бороться за победу. Так что я настроен позитивно. В воскресенье будет самый важный день, посмотрим, что случится в гонке", — приводит слова финского пилота GPblog.

Напомним, поул в квалификации Гран-при Бельгии завоевал Шарль Леклер.

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