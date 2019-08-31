«Мерседес» и «Рено» отменили общение с прессой после аварии в гонке Формулы-2

Руководство «Мерседеса» и «Рено» приняло решение отказаться от общения с представителями СМИ после серьёзной аварии, случившейся на этапе Формулы-2 в Бельгии, сообщает GPblog. Такое решение было принято ещё до того, как пресс-служба ФИА распространила информацию о гибели Антуана Юбера.

Напомним, после квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе Спа-Франкоршамп стартовала первая гонка уик-энда в Формуле-2. Она была прервана уже на втором круге, когда в повороте «Красная вода» произошла авария с участием трёх пилотов. Более часа руководство серии не информировало общественность о состоянии здоровья пострадавших.

Позже был опубликован пресс-релиз, из которого стало известно, что 22-летний Антуан Юбер в результате инцидента скончался.