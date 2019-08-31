«Мерседес» и «Рено» отменили общение с прессой после аварии в гонке Формулы-2
Руководство «Мерседеса» и «Рено» приняло решение отказаться от общения с представителями СМИ после серьёзной аварии, случившейся на этапе Формулы-2 в Бельгии, сообщает GPblog. Такое решение было принято ещё до того, как пресс-служба ФИА распространила информацию о гибели Антуана Юбера.
Напомним, после квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе Спа-Франкоршамп стартовала первая гонка уик-энда в Формуле-2. Она была прервана уже на втором круге, когда в повороте «Красная вода» произошла авария с участием трёх пилотов. Более часа руководство серии не информировало общественность о состоянии здоровья пострадавших.
Позже был опубликован пресс-релиз, из которого стало известно, что 22-летний Антуан Юбер в результате инцидента скончался.
- 31 августа 2019
-
21:23
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:20
-
20:00
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:59
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
15:52
-
14:47
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
12:22
-
12:02
-
11:46
-
10:27
-
10:00
-
09:52
-
01:03
-
00:53
- 30 августа 2019
-
23:46
-
23:40
-
23:14
Партнерский контент