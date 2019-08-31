Хэмилтон: Юбер — герой, рисковавший ради мечты

Действующий чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал трагический инцидент в гонке Формулы-2 в Бельгии, в результате которой из жизни ушёл 22-летний французский гонщик Антуан Юбер.

«Если кто-то из вас, смотря гонки и получая от этого удовольствие, думает, что мы делаем это в полной безопасности, то вы серьёзно ошибаетесь. Все пилоты ставят свою жизнь на кон в тот момент, когда выезжают на трассу. Людям стоить ценить это, потому как это не оценивается должным образом. В моём понимании, Юбер — герой, рисковавший в погоне за мечтой. Я очень огорчён произошедшим. Давайте помнить его, покойся с миром, брат», — написал британский пилот в сторис на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».