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Окон — о смерти Юбера: не могу в это поверить

Окон — о смерти Юбера: не могу в это поверить
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Эстебан Окон, который в следующем году станет боевым пилотом «Рено», выразил соболезнования родным своего соотечественника Антуана Юбера. Француз погиб сегодня в результате аварии в первой гонке этапа Формулы-2 на автодроме «Спа-Франкоршам».

«Я не могу в это поверить. Мы были одного возраста, мы вместе начали гоняться и многие годы сражались на трассах. Все мои мысли сейчас связаны с его семьёй. Покойся с миром, Антуан», — написал Окон в своём твиттер-аккаунте.

Также француз выложил старую фотографию, на которой они с Юбером вместе стоят на подиуме.

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