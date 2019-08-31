Окон — о смерти Юбера: не могу в это поверить

Французский гонщик Эстебан Окон, который в следующем году станет боевым пилотом «Рено», выразил соболезнования родным своего соотечественника Антуана Юбера. Француз погиб сегодня в результате аварии в первой гонке этапа Формулы-2 на автодроме «Спа-Франкоршам».



«Я не могу в это поверить. Мы были одного возраста, мы вместе начали гоняться и многие годы сражались на трассах. Все мои мысли сейчас связаны с его семьёй. Покойся с миром, Антуан», — написал Окон в своём твиттер-аккаунте.



Также француз выложил старую фотографию, на которой они с Юбером вместе стоят на подиуме.