Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гонщик IndyCar — о Юбере: наш прекрасный вид спорта может быть ужасным

Гонщик IndyCar — о Юбере: наш прекрасный вид спорта может быть ужасным
Авто / Младшие серии 0

Гонщик серии IndyCar Сейдж Карам прокомментировал известие о гибели французского пилота Формулы-2 Антуана Юбера. 22-летний гонщик погиб в результате аварии в первой гонке этапа на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам». О гибели Юбера было сообщено примерно спустя полтора часа после аварии.

«Чёрт, я ненавижу, когда происходят такие вещи. Мы занимаемся прекрасным видом спорта, но он может быть ужасным. Пари высоко, Антуан. Молюсь за твою семью, друзей и всех остальных», — написал Карам в своём твиттер-аккаунте.

Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан…
Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент