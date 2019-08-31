Гонщик IndyCar — о Юбере: наш прекрасный вид спорта может быть ужасным
Гонщик серии IndyCar Сейдж Карам прокомментировал известие о гибели французского пилота Формулы-2 Антуана Юбера. 22-летний гонщик погиб в результате аварии в первой гонке этапа на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам». О гибели Юбера было сообщено примерно спустя полтора часа после аварии.
«Чёрт, я ненавижу, когда происходят такие вещи. Мы занимаемся прекрасным видом спорта, но он может быть ужасным. Пари высоко, Антуан. Молюсь за твою семью, друзей и всех остальных», — написал Карам в своём твиттер-аккаунте.
Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан…
Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.
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