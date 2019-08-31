Алонсо и Масса прокомментировали гибель Юбера

Экс-пилоты Формулы-1 двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и вице-чемпион мира Фелипе Масса поделились мыслями о трагической гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера, который попал в аварию в ходе гонки на этапе в Бельгии.

«Какой грустный день. У меня нет слов. Сердце разрывается. Покойся с миром, чемпион», — написал Алонсо на своей странице в «Твиттере».

«Я глубоко потрясён и опечален гибелью талантливого Антуана Юбера в гонке Формулы-2. Сил и любви его семьи и друзьям», — написал Фелипе Масса на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Антуан Юбер попал в аварию уже на втором круге гонки Формулы-2. В результате она была прервана и уже не возобновлялась. Пострадавший в аварии Хуан Мануэль Корреа находится в больнице города Льеж.