Алонсо и Масса прокомментировали гибель Юбера

Экс-пилоты Формулы-1 двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и вице-чемпион мира Фелипе Масса поделились мыслями о трагической гибели пилота Формулы-2 Антуана Юбера, который попал в аварию в ходе гонки на этапе в Бельгии.
«Какой грустный день. У меня нет слов. Сердце разрывается. Покойся с миром, чемпион», — написал Алонсо на своей странице в «Твиттере».
«Я глубоко потрясён и опечален гибелью талантливого Антуана Юбера в гонке Формулы-2. Сил и любви его семьи и друзьям», — написал Фелипе Масса на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Антуан Юбер попал в аварию уже на втором круге гонки Формулы-2. В результате она была прервана и уже не возобновлялась. Пострадавший в аварии Хуан Мануэль Корреа находится в больнице города Льеж.
- 31 августа 2019
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