Тост: грустный момент для всего сообщества автоспорта

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост выразил соболезнования семье и друзьям Антуана Юбера, погибшего сегодня, 31 августа, в результате аварии, случившейся в ходе первой гонки Формулы-2 в Бельгии.

«К сожалению, сегодня автоспорт переживает трагическую утрату пилота Формулы-2 Антуана Юбера. Это ужасно грустный момент для всего сообщества автоспорта. От имени команды „Торо Россо“, я бы хотел выразить наши глубокие соболезнования семье и друзьям Юбера в столь сложное для них время. Также наши мысли с Хуаном Мануэлем Корреа, надеемся, что он полностью восстановится», — приводит слова функционера пресс-служба итальянской команды.

Также соболезнования семье Юбера выразил глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе.