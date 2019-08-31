Сироткин: знал Юбера по академии «Рено». Талантливый и очень быстрый пилот
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал известие о смерти французского гонщика Формулы-2 Антуана Юбера. Француз погиб в результате аварии в первой гонке этапа моносерии на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам».
«Просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодёжной академии „Рено“. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — написал Сироткин в собственном инстаграм-аккаунте.
Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан…
Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.
- 31 августа 2019
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:58
-
21:47
-
21:39
-
21:36
-
21:23
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:20
-
20:00
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:59
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
15:52
-
14:47
-
14:21
-
14:15
-
14:02
-
12:22
-
12:02
-
11:46
Партнерский контент