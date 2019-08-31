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Сироткин: знал Юбера по академии «Рено». Талантливый и очень быстрый пилот

Сироткин: знал Юбера по академии «Рено». Талантливый и очень быстрый пилот
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал известие о смерти французского гонщика Формулы-2 Антуана Юбера. Француз погиб в результате аварии в первой гонке этапа моносерии на бельгийском автодроме «Спа-Франкоршам».

«Просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодёжной академии „Рено“. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — написал Сироткин в собственном инстаграм-аккаунте.

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