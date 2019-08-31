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Вторая гонка Формулы-2 в Бельгии отменена в память о Юбере

Вторая гонка Формулы-2 в Бельгии отменена в память о Юбере
Авто / Младшие серии 0

Организаторы моносерии Формула-2 выпустили официальное заявление по поводу гибели французского пилота чемпионата Антуана Юбера. При этом было объявлено, что воскресная гонка Формулы-2 в Спа будет отменена.

«Формула-1, Формула-2 и Формула-3 глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней основной гонке на „Спа-Франкоршам“, в которую были вовлечены три гонщика. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям. Мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде „Арден“.

Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг. Его будет очень не хватать.

Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена», — гласит заявление организаторов.

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