Вторая гонка Формулы-2 в Бельгии отменена в память о Юбере

Организаторы моносерии Формула-2 выпустили официальное заявление по поводу гибели французского пилота чемпионата Антуана Юбера. При этом было объявлено, что воскресная гонка Формулы-2 в Спа будет отменена.
«Формула-1, Формула-2 и Формула-3 глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней основной гонке на „Спа-Франкоршам“, в которую были вовлечены три гонщика. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям. Мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде „Арден“.
Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг. Его будет очень не хватать.
Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена», — гласит заявление организаторов.
- 31 августа 2019
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