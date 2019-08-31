У второго участника аварии в Формуле-2 переломы обеих ног, состояние стабильное
Хуан Мануэль Корреа, пострадавший в результате аварии в гонке Формулы-2 в Бельгии, остаётся в стабильном состоянии, сообщает официальная страница Sauber Junior Team в «Твиттере». Спортсмен получает всё необходимое лечение в одной из больниц Льежа.
В то же время эквадорский журналист Жан-Пьер Мишеле, также на своей странице в «Твиттере», дал более полную картину о состоянии Корреа. На данный момент пилота оперируют. У него сломаны обе ноги, также пострадал позвоночник. Вместе с тем подчёркивается, что функциональность ног в порядке. Корреа будет ждать долгое восстановление и в первую очередь — эмоциональное.
Напомним, в ходе инцидента с участием Хуана Мануэля Корреа погиб французский гонщик Антуан Юбер.
- 31 августа 2019
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