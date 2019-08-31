Мик Шумахер — о гибели Юбера: судьба жестока

Пилот Формулы-2, член гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер отреагировал на смерть недавнего соперника по чемпионату — Антуана Юбера.

«Судьба жестока. Безвременная утрата. Антуан, мы уже скучаем по тебе», — написал молодой немец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, французский автогонщик погиб сегодня, 31 августа, в ходе гонки Формулы-2 в Бельгии. Авария с участием Юбера произошла уже на втором круге, когда на выходе из поворота «Красная вода» в него врезалась машина Хуана Мануэля Корреа. Также в инцидент оказался вовлечён Марино Сато. Юбер скончался в 18:35 по бельгийскому времени.

Что касается Корреа, то он находится в одной из больниц Льежа. У пилота сломаны обе ноги, его состояние стабильное.