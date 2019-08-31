Обзор гонки Формулы-2, прерванной после аварии Юбера и Корреа
Сегодня, 31 августа, в Спа должна была состояться первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии. Но уже на втором круге она была прервана, а её организаторы приняли решение не возобновлять заезды.
Это было связано с серьёзной аварией, которая произошла на повороте «Красная вода». Её участниками стали Антуан Юбер, Хуан Мануэль Корреа и Марино Сато. Болиды Юбера и Корреа были буквально разрушены, развалившись на куски. В кратчайшие сроки пилоты были доставлены в больницу, но жизнь Юбера спасти не удалось. 22-летний пилот скончался от полученных травм. Корреа же находится в больнице, у него диагностирован перелом обеих ног и повреждение позвоночника. Его состояние стабильное.
Обзор гонки доступен на сайте «Чемпионата».
- 31 августа 2019
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