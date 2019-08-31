Экипаж Русинова — второй на этапе ELMS в Сильверстоуне, экипаж Терещенко — пятый

Гонка очередного этапа Европейской серии Ле-Ман прошла в субботу, 31 августа, на автодроме «Сильверстоун». Если во время квалификационных заездов светило солнце, то погодные условия во время проведения самой гонки заставили команды поломать голову над стратегией. Серьёзное влияние на ход гонки оказали и две серьёзные аварии в середине заезда, после которых на трассе появлялись машины безопасности.
Победу в гонке в итоге праздновал экипаж Idec Sport (№28). Выигрыш стал для команды первым в истории в ELMS. Вторым финишную черту пересёк автомобиль G-Drive Racing, среди членов экипажа которого есть россиянин Роман Русинов. Третьим — №39 команды Graff Racing. На четвёртом месте — экипаж DragonSpeed (№21). А пятым финишировал Константин Терещенко на болиде под №24 команды «Панис – Бартез». При этом не исключено, что экипаж Терещенко ещё поднимется на строчку выше: претензии могут быть к финишировавшему третьим экипажу Graff, который подозревают в нарушении правил рестарта.
- 31 августа 2019
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