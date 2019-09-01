Вильнёв: что ненавижу в современном автоспорте, так это симуляторы

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал трагический инцидент в гонке Формулы-2 в Бельгии, в результате которой из жизни ушёл 22-летний французский гонщик Антуан Юбер.
«Это ужасно. В наше время трагические аварии шокируют гораздо сильнее, чем в прошлом, когда автоспорт был действительно опасен и такие происшествия были обычным явлением. Что ненавижу в современном автоспорте, так это симуляторы. Вместо того чтобы ездить по настоящей трассе, гонщики неделями работают на тренажёре. Это не вызывает стресса, не приводит к приливу адреналина. У пилотов просто пропадает восприятие риска и опасности.
Вторая проблема — заасфальтированные зоны вылета, создающие ложное чувство безопасности. В отличие от гравия или песка, такое покрытие не способствует быстрой остановке машины за пределами трассы», —сказал Вильнёв в интервью RTBF.
- 1 сентября 2019
-
11:00
-
10:49
-
09:42
-
00:30
- 31 августа 2019
-
23:49
-
23:39
-
23:22
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:58
-
21:47
-
21:39
-
21:36
-
21:23
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:20
-
20:00
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:59
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
15:52