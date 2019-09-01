Вильнёв: что ненавижу в современном автоспорте, так это симуляторы

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал трагический инцидент в гонке Формулы-2 в Бельгии, в результате которой из жизни ушёл 22-летний французский гонщик Антуан Юбер.

«Это ужасно. В наше время трагические аварии шокируют гораздо сильнее, чем в прошлом, когда автоспорт был действительно опасен и такие происшествия были обычным явлением. Что ненавижу в современном автоспорте, так это симуляторы. Вместо того чтобы ездить по настоящей трассе, гонщики неделями работают на тренажёре. Это не вызывает стресса, не приводит к приливу адреналина. У пилотов просто пропадает восприятие риска и опасности.

Вторая проблема — заасфальтированные зоны вылета, создающие ложное чувство безопасности. В отличие от гравия или песка, такое покрытие не способствует быстрой остановке машины за пределами трассы», —сказал Вильнёв в интервью RTBF.