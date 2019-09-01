Кэри и Р. Браун продолжат руководить Формулой-1, Братчес покинет свой пост
Глава Liberty Media Чейз Кэри и спортивный директор Формулы-1 Росс Браун продолжат работать в руководстве чемпионата, сообщает BBC. По сведениям источников, Кэри и Браун не покинут свои должности до тех пор, пока введение нового регламента не будет завершено и пока нововведения не приживутся окончательно. Таким образом, Кэри и Браун останутся у руля серии как минимум до середины 2021 года.
Что касается коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса, то он по окончании 2019 года покинет свой пост. Это связано с принятым решением изменить формат коммерческой структуры управления.
Официальных заявлений со стороны боссов Формулы-1 по поводу данной информации пока нет, также они отказываются её комментировать.
- 1 сентября 2019
-
11:00
-
10:49
-
09:42
-
00:30
- 31 августа 2019
-
23:49
-
23:39
-
23:22
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:58
-
21:47
-
21:39
-
21:36
-
21:23
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:47
-
20:20
-
20:00
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:59
-
17:54
-
17:42
-
17:20
-
15:52
Партнерский контент