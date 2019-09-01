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Кэри и Р. Браун продолжат руководить Формулой-1, Братчес покинет свой пост

Кэри и Р. Браун продолжат руководить Формулой-1, Братчес покинет свой пост
Авто / Формула-1 0

Глава Liberty Media Чейз Кэри и спортивный директор Формулы-1 Росс Браун продолжат работать в руководстве чемпионата, сообщает BBC. По сведениям источников, Кэри и Браун не покинут свои должности до тех пор, пока введение нового регламента не будет завершено и пока нововведения не приживутся окончательно. Таким образом, Кэри и Браун останутся у руля серии как минимум до середины 2021 года.

Что касается коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса, то он по окончании 2019 года покинет свой пост. Это связано с принятым решением изменить формат коммерческой структуры управления.

Официальных заявлений со стороны боссов Формулы-1 по поводу данной информации пока нет, также они отказываются её комментировать.

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