Квят: гибель Юбера напоминание всем нам, насколько дорога жизнь

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал гибель французского автогонщика Антуана Юбера, погибшего вчера, 31 августа.

«Абсолютно потрясён гибелью Юбера. Это напоминание всем нам, насколько дорога жизнь. Мои самые глубокие соболезнования друзьям и семье. Покойся с миром, Антуан», — написал Квят на своей странице в «Инстаграме» в сторис.

Напомним, Юбер погиб в результате аварии, случившейся в первой гонке этапа Формулы-2 в Бельгии. На втором круге на трассе произошла авария с участием трёх пилотов. Болид Хуана Мануэля Корреа врезался в машину Антуана. Корреа на данный момент находится в больнице Льежа. У него диагностировали перелом обеих ног и повреждение позвоночника. Состояние Корреа оценивается как стабильное.