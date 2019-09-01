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Армстронг выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — третий

Армстронг выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — третий
Авто / Младшие серии 0

Пилот команды Prema Маркус Армстронг стал победителем второй гонки Формулы-3 на этапе в Бельгии. Второе место досталось Юки Цуноде, тройку лучших замкнул напарник Армстронга россиянин Роберт Шварцман.

Шварцман продолжает удерживать лидерство в общем зачёте (152 очка), отрываясь от ближайшего преследователя, Джехана Дарувалы (129 очков), на 23 балла.

Формула-3. Спа. Вторая гонка

1. Маркус Армстронг (Prema) — 17 кругов
2. Юки Цунода (Jenzer) — +4,5
3. Роберт Шварцман (Prema) — +5,6
4. Кристиан Лундгор (ART) — +6,5
5. Джехан Дарувала (Prema) — +7,6
6. Педро Пике (Trident) — +8,2
7. Леонардо Пульчини (Hitech) — +9,1
8. Теппей Натори (Carlin) — +10,2
9. Фелипе Другович (Carlin) — +10,8
10. Йи Ифей (Hitech) — +13,8.

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