Армстронг выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Шварцман — третий

Пилот команды Prema Маркус Армстронг стал победителем второй гонки Формулы-3 на этапе в Бельгии. Второе место досталось Юки Цуноде, тройку лучших замкнул напарник Армстронга россиянин Роберт Шварцман.

Шварцман продолжает удерживать лидерство в общем зачёте (152 очка), отрываясь от ближайшего преследователя, Джехана Дарувалы (129 очков), на 23 балла.

Формула-3. Спа. Вторая гонка

1. Маркус Армстронг (Prema) — 17 кругов

2. Юки Цунода (Jenzer) — +4,5

3. Роберт Шварцман (Prema) — +5,6

4. Кристиан Лундгор (ART) — +6,5

5. Джехан Дарувала (Prema) — +7,6

6. Педро Пике (Trident) — +8,2

7. Леонардо Пульчини (Hitech) — +9,1

8. Теппей Натори (Carlin) — +10,2

9. Фелипе Другович (Carlin) — +10,8

10. Йи Ифей (Hitech) — +13,8.