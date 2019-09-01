Реакция Хэмилтона на аварию Юбера

Вчера, 31 августа, гоночный уик-энд в Спа ознаменовался трагедией. В ходе гонки Формулы-2, уже на втором круге, произошла серьёзная авария. В её результате два болида развалились практически на части. Главными действующими лицами инцидента стали Антуан Юбер и Хуан Мануэль Корреа. Последний после аварии выжил, сейчас он находится в больнице Льежа и получает всё необходимое лечение. Что касается Юбера, то француз скончался менее чем через два часа после аварии.

Столкновение пилотов произошло в тот момент, когда действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон общался с представителями прессы. Момент реакции Хэмилтона на аварию оказался запечатлён на видео. Льюис был явно потрясён и обеспокоен увиденным и вскоре завершил интервью.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице F1 Feeder Series в «Твиттере».