Стартовая решётка Гран-при Бельгии, Квят стартует 19-м

Сегодня, 31 августа, в Спа состоится гонка Формулы-1 Гран-при Бельгии. С учётом всех штрафов, полученных пилотами за замену силовых установок, коробок передач и игнорирования регламента, стартовая решётка будет отличаться от той, которая была зафиксирована по итогам квалификации. Пилот «Торо Россо» Даниил Квят примет старт с девятнадцатой позиции.

Ниже приведён обновлённый вариант стартовой решётки

Формула-1. Гран-при Бельгии. Стартовая решётка

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Ромен Грожан («Хаас»)

10. Даниэль Риккардо («Рено»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Нико Хюлькенберг («Рено»)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

14. Пьер Гасли («Торо Россо»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

16. Карлос Сайнс («Макларен»)

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

18. Александер Албон («Ред Булл»)

19. Даниил Квят («Торо Россо»)

20. Роберт Кубица («Уильямс»).