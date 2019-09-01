Джовинацци будет стартовать на Гран-при Бельгии с последнего места

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци примет старт в гонке Гран-при Бельгии с последней позиции, сообщает официальный сайт Формулы-1. На болиде итальянца заменили силовую установку. В ходе квалификации Джовинацци столкнулся с проблемами в работе мотора и не смог показать время в ходе второго сегмента сессии. Благодаря штрафам других пилотов в гонке он должен был стартовать с тринадцатой позиции. Но в команде всё же приняли решение заменить двигатель на болиде Антонио.

Напомним, его напарник Кими Райкконен начнёт гонку на шестом месте. Первый ряд стартовой решётки заняли пилоты «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший третий поул в карьере, и Себастьян Феттель. С третьего места стартует Льюис Хэмилтон.