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Марко исключил вариант, что Хюлькенберг окажется в «Ред Булл»

Марко исключил вариант, что Хюлькенберг окажется в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг возможность, что «быки» могут взять в напарники к голландцу Максу Ферстаппену гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга. На вопрос издания AutoBild, имеет ли немец шанс стать гонщиком «Ред Булл», Марко ответил коротко и однозначно: «Нет».

Ранее предполагалось, то Хюлькенберг может получить шанс, в случае если «Ред Булл» посчитает недостаточно готовыми троих своих пилотов — переведённого в основную команду таиландца Александера Албона, отправленного на понижение француза Пьера Гасли и россиянина Даниила Квята.

Считается, что у Хюлькенберга после предстоящего ухода из «Рено» есть хорошие шансы оказаться в «Хаасе», заменив француза Ромена Грожана.

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