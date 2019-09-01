Марко признался, что встречался с юристами Феттеля

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко впервые признал, что контактировал с юристами пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Напомним, слухи в последнее время нередко отправляют Феттеля в «Ред Булл», где он завоевал четыре титула чемпиона мира.

«Я общался с юристами Феттеля, но это были личные дела, то, что не касается этого. У Феттеля есть контракт с „Феррари“, а мы довольны своими пилотами? Да, то же самое я говорил и перед этапом в Венгрии, но это было до гонки», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

В нынешнем сезоне Себастьян Феттель не сумел выиграть ни одной гонки и допустил ряд серьёзных ошибок. По завершении сезона на одно место в «Ред Булл» будет рассматриваться несколько кандидатов.