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Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Бельгии

Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Больше всего голосов получил пилот «Макларена» Ландо Норрис, представляющий Великобританию. Гонщик «Макларена» большую часть гонки шёл на пятой позиции, однако на последнем круге гонки сошёл из-за технических проблем и был классифицирован на 11-й позиции, вне очковой зоны.

Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, почти догнавший монегаска к финишу. Третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас.

Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 с итогами голосования можно в твиттер-аккаунте Ф-1.

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