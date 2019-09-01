Леклер посвятил свою первую победу Юберу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, на котором он одержал первую победу в карьере. Леклер посвятил свой успех погибшему накануне, 31 августа, пилоту Формулы-2 Антуану Юберу.



«С одной стороны, я реализовал свою детскую мечту, а с другой — это были очень сложные выходные из-за случившегося вчера. Мы потеряли друга, и я хотел бы посвятить свою первую победу ему. Я вырос с Антуаном, мы вместе участвовали в гонках. Я не могу насладиться своей первой победой в Формуле-1.



Это была очень трудная гонка, мы боролись с шинами ближе к финишу, но всё прошло лучше, чем в Венгрии. Я справился с шинами лучше. Должен отметить, что это были отличные выходные, учитывая поул-позицию и мою первую победу. В конце гонки было трудно, потому что Хэмилтон быстро настигал меня», — приводит слова Шарля Леклера BBC.