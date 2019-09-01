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Хэмилтон: Леклер ждал этой победы всю первую половину сезона

Хэмилтон: Леклер ждал этой победы всю первую половину сезона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, на котором он финишировал на второй строчке.

«Я выложился на абсолютный максимум. У нас была отличная поддержка, в этот раз на трибунах собралось больше людей, чем когда-либо было здесь.

«Феррари» была слишком быстра на прямых. Может быть, спустя несколько кругов я и смог бы опередить Шарля Леклера, но поздравляю его с первой победой в карьере, он ждал этого всю первую половину сезона, поэтому я очень рад за него», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.

Компанию Хэмилтону и Леклеру на подиуме составил напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Благодаря второй позиции на финише Хэмилтон смог увеличить преимущество над Боттасом в личном зачёте до 65 очков за восемь этапов до конца чемпионата.

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