Феттель: мне пришлось работать на команду
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил на четвёртой позиции. По словам Феттеля, ему пришлось работать на команду по ходу гонки.
«Удачный ли у нас сегодня день? Для команды — да. Что касается меня, я не рад, что у меня не было скорости, чтобы остаться впереди с нормальными шинами. Это была очень тяжёлая гонка, с самого начало было понятно, что мы не будем бороться, так что мне пришлось работать на команду.
Я боролся с машиной в поворотах и позволил Хэмилтону приблизиться к себе, но не смог удерживать его в течение долгого времени. Я пытался заставить его потерять время, чтобы дать Шарлю задел, но в конце концов ему удалось опередить меня», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.
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