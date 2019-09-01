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Скорбь по пилоту Формулы-2 и эвакуация Ферстаппена. Яркие фото Гран-при Бельгии

Макс Ферстаппен
Скорбь по пилоту Формулы-2 и эвакуация Ферстаппена. Яркие фото Гран-при Бельгии
Авто / Формула-1 0

1 сентября на трассе автодрома Спа-Франкоршам пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу в гонке Гран-при Бельгии. Вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, почти догнавший монегаска под финиш. Третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас. Себастьян Феттель из-за раннего первого пит-стопа был вынужден заехать в боксы ещё раз и потерял место на подиуме.

Российский гонщик Даниил Квят финишировал седьмым, его напарник Пьер Гасли — девятым. Ехавший всю гонку пятым Ландо Норрис сошёл из-за технических проблем в начале последнего круга. Макс Ферстаппен на старте в первом повороте столкнулся с Кими Райкконеном, повредил подвеску и в итоге врезался в отбойник.

Лучшие кадры с Гран-При Формулы-1 в Бельгии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Спа.

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