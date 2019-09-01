Квят: важно, что я финишировал впереди обеих «Рено»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на седьмой позиции после старта с 19-го места.
«Я очень доволен результатом, гонка получилась фантастической. У меня было много борьбы, команда разработала для меня верную тактику, которая позволила мне обгонять и бороться на протяжении всей дистанции. Мы смогли отыграться после старта с последнего ряда. Я очень доволен результатом.
Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено». Для нас такой результат стал сюрпризом, в пятницу и субботу у нас не было гоночного темпа. Но в нынешнем сезоне мы делаем шаг вперёд по воскресеньям и показывает отличную скорость», — приводит слова Даниила Квята Sky Sports.
- 1 сентября 2019
-
19:56
-
19:52
-
19:37
-
18:45
-
18:38
-
18:25
-
18:20
-
18:06
-
17:39
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
16:08
-
15:30
-
15:20
-
14:45
-
13:55
-
13:21
-
12:16
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:49
-
09:42
-
00:30
- 31 августа 2019
-
23:49
-
23:39
-
23:22
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:58
-
21:47
-
21:39
Партнерский контент