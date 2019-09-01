Квят: важно, что я финишировал впереди обеих «Рено»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на седьмой позиции после старта с 19-го места.



«Я очень доволен результатом, гонка получилась фантастической. У меня было много борьбы, команда разработала для меня верную тактику, которая позволила мне обгонять и бороться на протяжении всей дистанции. Мы смогли отыграться после старта с последнего ряда. Я очень доволен результатом.



Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено». Для нас такой результат стал сюрпризом, в пятницу и субботу у нас не было гоночного темпа. Но в нынешнем сезоне мы делаем шаг вперёд по воскресеньям и показывает отличную скорость», — приводит слова Даниила Квята Sky Sports.