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Квят: важно, что я финишировал впереди обеих «Рено»

Квят: важно, что я финишировал впереди обеих «Рено»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на седьмой позиции после старта с 19-го места.

«Я очень доволен результатом, гонка получилась фантастической. У меня было много борьбы, команда разработала для меня верную тактику, которая позволила мне обгонять и бороться на протяжении всей дистанции. Мы смогли отыграться после старта с последнего ряда. Я очень доволен результатом.

Важно, что я финишировал впереди обеих «Рено». Для нас такой результат стал сюрпризом, в пятницу и субботу у нас не было гоночного темпа. Но в нынешнем сезоне мы делаем шаг вперёд по воскресеньям и показывает отличную скорость», — приводит слова Даниила Квята Sky Sports.

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