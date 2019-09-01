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Боттас: «Феррари» была очень быстра на прямых

Боттас: «Феррари» была очень быстра на прямых
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на третьей позиции.

«Наш гоночный темп оказался примерно на том же уровне, на котором мы и ожидали. «Феррари» были очень быстры в начале отрезков, особенно на прямых, и, пусть в конце отрезка на той или иной резине мы были лучше, шансов побороться с Шарлем Леклером у меня не было. Я сделал всё, что мог, однако в конце гонки я воспользовался своим преимуществом над Себастьяном Феттелем, чтобы сохранить ресурс силовой установки и коробки передач», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл лидер чемпионата Льюис Хэмилтон.

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