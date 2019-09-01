Гасли: попросил Леклера выиграть гонку ради Юбера

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что он просил Шарля Леклера одержать победу на Гран-при Бельгии ради погибшего 31 августа на гонке Формулы-2 Антуана Юбера.
«Я потерял одного из своих лучших друзей. Я рос вместе с Антуаном, выступал с ним в картинге, мы жили в одной квартире, в одной комнате на протяжении шести лет. Мы были одноклассниками, я учился с 13 до 19 лет у того же профессора, что и он в частной школе. Я до сих пор в шоке. Я не понимаю, как такое могло произойти. Это ужасно.
Я сказал Шарлю перед гонкой, попросил его выиграть заезд ради Антуана, так как мы начинали гоняться вместе, Шарль, Антуан и я, и тогда Антуан выиграл Кубок Франции в 2005 году. Мы гонялись на протяжении очень долгих лет вместе и прекрасно знали друг друга», — приводит слова Пьера Гасли Motorsprot Week.
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