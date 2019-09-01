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Риккардо не хотел участвовать в гонке после трагедии в Формуле-2

Риккардо не хотел участвовать в гонке после трагедии в Формуле-2
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что не хотел участвовать в гонке на Гран-при Бельгии из-за смерти Антуана Юбера 31 августа на гонке Формулы-2.

«Я рад, что эта гонка закончилась, этот уик-энд позади. Я знаю, что, как бы это ни выглядело странно, лучший способ выказать уважение — участвовать сегодня в гонке. Но не думаю, что кто-то из нас действительно хотел быть здесь и участвовать в этом заезде. По крайней мере я говорю за себя, но я уверен, что я не единственный.

Было очень тяжело находиться здесь и пытаться показать для всех смелые лица. Все рады, что гонка окончена. Мы уезжаем отсюда, и надеюсь, что это последний раз, когда случается подобное», — приводит слова Даниэля Риккардо Crash.

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