Гасли: с каждым кругом чувствовал себя всё увереннее за рулём «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, который он завершил на девятой позиции.
«Это была самая эмоциональная гонка в моей карьере, для меня было важно добиться результата ради Антуана Юбера. В конце концов мы смогли показать хороший результат, и я рад заработать два очка в первой же гонке после возвращения в «Торо Россо». Мы знали, что это будет тяжёлая гонка.
Мы выбрали агрессивную стратегию на ранней стадии и знали, что нас ждёт тяжёлая борьба во второй половине гонки против пилотов на мягких шинах. Я старался изо всех сил и очень рад набрать эти два очка для себя, команды и Антуана. Я узнал больше о болиде во время горнки, он сильно отличается от «Ред Булл», и я с каждым кругом чувствовал себя за рулём всё увереннее», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.
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