Райкконен: неожиданно оказался на двух колёсах

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал аварию с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Бельгии.



«Я неожиданно оказался на двух колёсах. Я не видел, что произошло, поэтому мне сложно сказать. Я был сконцетрирован на торможении, потому что «Мерседес» выбрал жёсткую траекторию, и мне пришлось резко тормозить. Честно говоря, я не видел Макса Ферстаппена. Обидно, потому что у нас была хорошая скорость. Однако я получил слишком серьёзные повреждения. Но мы пытались и смогли закончить гонку», — приводит слова Кими Райкконена Autosport.



Кими Райкконен закончил Гран-при Бельгии на 16-й позиции, его напарник Антонио Джовинацци сошёл на последнем круге после аварии.