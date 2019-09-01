Райкконен: неожиданно оказался на двух колёсах
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал аварию с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Бельгии.
«Я неожиданно оказался на двух колёсах. Я не видел, что произошло, поэтому мне сложно сказать. Я был сконцетрирован на торможении, потому что «Мерседес» выбрал жёсткую траекторию, и мне пришлось резко тормозить. Честно говоря, я не видел Макса Ферстаппена. Обидно, потому что у нас была хорошая скорость. Однако я получил слишком серьёзные повреждения. Но мы пытались и смогли закончить гонку», — приводит слова Кими Райкконена Autosport.
Кими Райкконен закончил Гран-при Бельгии на 16-й позиции, его напарник Антонио Джовинацци сошёл на последнем круге после аварии.
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