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Албон: если бы перед этапом мне сказали, что финиширую пятым, я был бы счастлив

Албон: если бы перед этапом мне сказали, что финиширую пятым, я был бы счастлив
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил на пятой позиции.

«Я очень доволен. Пятое место — потрясающий результат для начала работы с командой. Я получил удовольствие. Перед началом уик-энда я очень волновался, и, если бы мне сказали, что я финиширую пятым, я был бы счастлив.

Мне удался отличный последний круг. Я здорово поборолся с Пересом. Мне нужно добиться прогресса, в следующие несколько дней я успокоюсь и сделаю кое-что, чтобы прибавить к этапу в Монце. Перед уик-эндом я не чувствовал особого прессинга, хотя журналисты считали иначе. Я отлично провёл эту неделю с командой — у них другой стиль работы, и я получил отличный опыт», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.

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