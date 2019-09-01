Албон: если бы перед этапом мне сказали, что финиширую пятым, я был бы счастлив

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил на пятой позиции.



«Я очень доволен. Пятое место — потрясающий результат для начала работы с командой. Я получил удовольствие. Перед началом уик-энда я очень волновался, и, если бы мне сказали, что я финиширую пятым, я был бы счастлив.



Мне удался отличный последний круг. Я здорово поборолся с Пересом. Мне нужно добиться прогресса, в следующие несколько дней я успокоюсь и сделаю кое-что, чтобы прибавить к этапу в Монце. Перед уик-эндом я не чувствовал особого прессинга, хотя журналисты считали иначе. Я отлично провёл эту неделю с командой — у них другой стиль работы, и я получил отличный опыт», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.