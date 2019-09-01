Албон: если бы перед этапом мне сказали, что финиширую пятым, я был бы счастлив

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил на пятой позиции.
«Я очень доволен. Пятое место — потрясающий результат для начала работы с командой. Я получил удовольствие. Перед началом уик-энда я очень волновался, и, если бы мне сказали, что я финиширую пятым, я был бы счастлив.
Мне удался отличный последний круг. Я здорово поборолся с Пересом. Мне нужно добиться прогресса, в следующие несколько дней я успокоюсь и сделаю кое-что, чтобы прибавить к этапу в Монце. Перед уик-эндом я не чувствовал особого прессинга, хотя журналисты считали иначе. Я отлично провёл эту неделю с командой — у них другой стиль работы, и я получил отличный опыт», — приводит слова Александера Албона пресс-служба команды.
- 1 сентября 2019
-
22:45
-
22:40
-
22:40
-
21:38
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
20:31
-
20:22
-
19:56
-
19:52
-
19:37
-
18:45
-
18:38
-
18:25
-
18:20
-
18:06
-
17:39
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
16:08
-
15:30
-
15:20
-
14:45
-
13:55
-
13:21
-
12:16
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:49
-
09:42
-
00:30
- 31 августа 2019
-
23:49