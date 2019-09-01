Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Норрис: тяжело сойти на последнем круге из-за проблем с двигателем

Норрис: тяжело сойти на последнем круге из-за проблем с двигателем
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил досрочно на последнем круге — сошёл из-за отказа двигателя, но был классифицирован на 11-й позиции.

«Моя гонка получилась очень весёлой и захватывающей. Я здорово стартовал, отлично сработало сцепление, в первом повороте мне удалось отыграть шесть позиций, выйдя на пятую позицию. После этого я просто контролировал ситуацию.

Думаю, мы можем извлечь позитивные итоги из этого этапа. Все в команде отлично отработали, но было тяжело сойти на последнем круге из-за проблем с двигателем. Теперь нужно оставить это позади и готовиться к этапу в Монце», — приводит слова Ландо Норриса пресс-служба команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент