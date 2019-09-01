Риккардо: для меня гонка закончилась ещё в первом повороте
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги гонки Гран-при Бельгии, которую он закончил на 14-й позиции.
«Для меня борьба в гонке закончилась ещё в первом повороте, когда я получил сильный удар в заднюю часть болида. Днище оказалось повреждено и я вернулся в боксы, ожидая схода, однако мне поставили средний комплект шин и я продолжил выступление, однако болид потерял стабильность. Я держался в первой десятке и даже рассчитывал на очки, но не получилось.
Хорошо, что мы так долго сохраняли шансы, но мы не могли сделать большего. Я рад, что эта гонка позади. Было трудно сохранять самообладание, но я смог выложиться на максимум», — приводит слова Даниэля Риккардо официальный сайт команды.
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