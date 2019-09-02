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Перес: Албон был слишком быстр, у меня не было шансов удержать его позади

Перес: Албон был слишком быстр, у меня не было шансов удержать его позади
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он закончил на шестой позиции.

«Мы показали хороший результат для команды, особенно учитывая те проблемы, с которыми мы столкнулись в пятницу. Это была трудная гонка от старта до финиша, но мы смогли заработать много очков, что действительно настраивает на оптимизм.

Старт получился очень хаотичным, мне пришлось покинуть пределы трассы, чтобы не стать участником столкновения. Я потерял на этом две или три позиции, после чего старался их отыграть. Я активировал атакующий режим и постоянно обгонял. Я мог финишировать пятым, но Албон был слишком быстр и у меня не было шансов удержать его позади», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.

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