Бинотто: победа Леклера важна для всей Формулы-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результат Гран-при Бельгии. Победителем гонки стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Он впервые выиграл Гран-при и принёс первую победу в сезоне своей команде. Этот успех Леклер посвятил Антуану Юберу, пилоту Формулы-2, который погиб в минувший уик-энд.
«Есть смешанные чувства, но нет сомнений, что мы должны быть счастливы. Нам нужно порадоваться за Шарля, за его первую победу. Он очень хорошо пилотировал болид, давил с первого круга до самого финиша.
Он хорошо пилотировал на протяжении всего уик-энда. Эта победа очень важна для него, важна она и для всей Формулы-1. Леклер стремился к победе, хотел добиться её. Поэтому я очень рад. У него были возможности победить и раньше в течение текущего сезона, но мы их упустили. Победа в Бельгии пришла в не лучшее время, но всё равно она важна», — цитирует Бинотто Autoweek.
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