Эггинтон: Гасли очень хорошо вписался в команду после возвращения

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Бельгии, где Даниил Квят финишировал седьмым, а Пьер Гасли — девятым.



«В субботу мы сказали, что нам нужно быть готовыми к использованию любой возможности, чтобы отыграться после квалификации, и мы можем сказать, что нам удалось это сделать обеими машинами, укрепив своё положение в общем зачёте. Оба пилота сильно атаковали со старта, быстро отыграв позиции. Это означало, что нам удалось справиться с „подрезкой“ Хюлькенберга в случае с Пьером. А Даниилу это позволило провести более длинный первый отрезок, чтобы иметь на последнюю треть гонки свежие мягкие шины. Было приятно видеть, как стратегия окупилась серьёзным числом набранных очков. Пилоты хорошо выступили, пит-стопы прошли гладко, а пит-уолл тоже солидно поработал. Здорово видеть, что Пьер очень хорошо вписался в команду после возвращения. Теперь мы отправляемся в Монцу с импульсом продолжить сражение за пятое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

